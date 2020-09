Ciclista investito da auto, i passanti lo liberano con un crick

L’uomo, che ha 69 anni, è rimasto ferito alla testa e a una gamba ed era in stato di shock. È successo in corso Europa all’altezza di via Majorana

L’uomo stava pedalando in direzione del centro città quando, per motivi ancora in via di accertamento, è finito sotto le ruote di un’auto, rimanendo incastrato tra la bici e il veicolo. Prima che arrivassero la Polizia locale e i vigili del fuoco, alcuni passanti hanno provveduto a liberarlo usando un crick. Soccorso dal 118, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.





Mi piace: Mi piace Caricamento...