Altri casi positivi al Montale, tre le classi in quarantena

Non arrivano i banchi singoli, il dirigente scolastico riorganizza l’orario in parte in presenza e in parte online

Sarebbero due i nuovi positivi al liceo linguistico di via Timavo. Si aggiungono a quelli già individuati in precedenza. Tre le classi in quarantena. Intanto, il dirigente scolastico Marzio Angiolani ha diffuso una circolare in cui dà il via alla “fruizione mista”.

<Dalla settimana del 28/09/2020 le lezioni proseguiranno, fino a diversa comunicazione, con una fruizione “mista” che prevede che ciascuna classe sia presente a scuola tre giorni su cinque; nei restanti due le lezioni proseguiranno in modalità online – si legge sulla circolare -. Al momento, infatti, non sono ancora stati consegnati i banchi singoli, abbiamo intenzione di aumentare progressivamente le ore di lezione erogate e, con il Comitato per la gestione dell’emergenza Covid-19, si è ritenuto opportuno compensare l’obbligo dell’uso della mascherina in presenza con la frequenza a distanza. Naturalmente, in questa fase di monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, questo permetterà anche di diminuire l’affollamento all’ingresso, all’uscita e negli spazi comuni continuando a garantire l’erogazione piena del servizio>.

