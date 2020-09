È successo in località Toca, dove la donna si è fratturata una caviglia a seguito della caduta

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sul promontorio di Portofino, in località Toca per soccorrere una donna che, a causa di un malore, è caduta procurandosi una presunta frattura ad una caviglia. Una volta stabilizzata, è stata, trasportata in barella in zona idonea ad essere vericellata sull’elicottero.







