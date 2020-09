94enne si getta dalla finestra e muore in via Nizza

Era nato nel Comune di Sampierdarena pochi mesi prima che fosse accorpato alla Grande Genova. Ha scelto di morire stamattina poco dopo le 5:30 nel quartiere di Albaro. Inevitabili i disagi per il traffico: un’informazione per gli automobilisti che, però, non può distogliere dalla tragedia

Ora gli operatori di Amiu stanno bonificando la sede stradale. Il corpo dell’anziano, invece, è appena stato rimosso. L’uomo avrebbe compiuto 95 anni alla fine di novembre. Non possiamo sapere cosa sia passato nella sua mente questa notte, prima che mettesse in atto il gesto definitivo: quali pensieri, quali ricordi, quali dolori. Certo ha vissuto quasi un secolo di storia della nostra città e del nostro paese.

Alla cronaca resta da raccontare dell’intervento dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto e della Polizia locale per governare il traffico che è rallentato a causa di quel lenzuolo gettato pietosamente sul cadavere prima che venisse rimosso.

In copertina: foto d’archivio

