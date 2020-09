Covid, 2 casi nelle scuole in Liguria. Studentessa positiva al “Montale”

La Spezia, verso il prolungamento delle misure anti assembramenti in città e in provincia

Per quanto riguarda Asl3, fanno sapere dalla Regione <restano stabili i numeri dei contagi sul territorio con una maggiore circolazione che interessa alcune aree del centro storico, poste sotto attenta osservazione>. I numeri dicono che oggi a Genova ci sono stati 36 nuovi casi. Una persona della comunità bengalese è finta in rianimazione.



Secondo la Regione <Prosegue inoltre il monitoraggio del sistema sanitario ligure sulle scuole> e <Non si segnalano episodi di rilievo> ma <nella giornata di oggi sono solo 2 i casi segnalati già tracciati e individuati>. Uno di questi è quello del liceo linguistico Economico Informatico Turistico Montale di via Timavo dove una studentessa è stata trovata positiva e la sua classe è stata messa in quarantena.

Nelle prossime ore le autorità sanitarie e il sindaco della Spezia, insieme a Regione Liguria, sono orientate a prorogare fino alla mezzanotte di domenica 27 settembre 2020 tutte le misure anti assembramento presenti in città e sul territorio della provincia.

