Volontari raccolgono 52 sacchi di spazzatura sulla spiaggia della Foce

All’iniziativa di Genova Cleaner hanno partecipato anche Worldrise e The Black Bag. I rifiuti sono stati anche differenziati

Ieri, in occasione del World Cleanup Day, ti volontari di Genova Cleaner hanno deciso di pulire, insieme a Worldrise e The Black Bag, la spiaggia antistante Piazzale Kennedy.

<In questa pulizia abbiamo raccolto 52 sacchi di spazzatura suddivisi ovviamente secondo la raccolta differenziata – spiegano i volontari -. Come per ogni spedizione abbiamo utilizzato le pinze che ci sono state donate da Tonno Maruzzella e prossimamente abbiamo in programma delle pulizie insieme a loro. Vi aspettiamo il 26 Settembre dalle ore 14 nella spedizione di pulizia del Bisagno insieme a Trashteam – Save The River, l’appuntamento sarà alle ore 14 davanti al parcheggio di Decathlon Marassi>.

