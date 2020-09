L’uomo, stanotte, è finito all’ospedale con la febbre a 38. Alle 11 di stamattina il seggio è stato chiuso e gli scrutatori messi in quarantena. A questo punto, anche loro sono liberi di uscire di casa

La sezione, la 323 di Oregina (nella scuola X Dicembre, in via Maculano), era stata chiusa per un’ora e mezza, fino alle 12:30, per la sanificazione, poi aveva riaperto con un’altra “batteria” di presidente-scrutatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...