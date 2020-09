Alle 19 di stasera almeno un seggio ancora senza presidente

Mimmo Minniti, rappresentante di lista, racconta di essersi presentato oggi alle 16 al suo seggio, in una scuola di San Teodoro, e di aver atteso con gli altri rappresentanti e gli scrutatori fino alle 19. Inutilmente

<Mi chiedo come sia possibile una cosa simile! – scrive Minniti sulla sua pagina Facebook -. Udite: oggi mi reco al seggio per presentare la nomina come rappresentante di lista. Premetto che le sedi elettorali sono 4.Tre seggi si costituiscono subito alle 16 il quarto (il mio) no. Manca il Presidente. Si tenta di telefonare. Risposta: stiamo cercando. E passa il tempo, dalle 16 alle 18. Diverse le telefonate, sempre la stessa risposta: attendere.

Alle 18,30: nulla. Alle 19 gli altri seggi chiudono. Il nostro non apre e non abbiamo alcuna indicazione. Alle 19, veramente “abbronzati” per il sole preso sui gradini della scuola, non sappiamo ancora nulla. Io vengo via con un gran senso di disgusto e dispiacere. Domani agli elettori di questo seggio verrà garantito il diritto al voto? O si continuerà a cercare un presidente?>.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...