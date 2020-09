Artista di strada derubato, i colleghi organizzano concerto per aiutarlo

Stasera al Porto Antico. L’obiettivo è aiutare Rodolfo a ricomprare la sua strumentazione

<Oggi uno dei nostri artisti Rodolfo Bignardi é stato derubato di tutta la sua strumentazione per suonare in strada – si legge sulla pagina Facebook “Artisti di strada Genova” -. Lucilla Meola e il loro gruppo Lucilla e La Vie on Road stasera suoneranno in piazza Matteotti a scopo di raccogliere un po’ di soldi per Rodolfo e per fargli tornare a suonare in strada al più presto possibile! Se ci siete e se volete venite di ascoltare un po’ di musica e dare un piccolo contributo al nostro bravissimo artista. Grazie in anticipo e vi aspettiamo numerosi!>.

