Via delle Grazie, invivibile “night & day” per ubriachi e movida

La notte ragazzini ubriachi, di giorno gli etilisti che stavano prima in via Turati e sono stati spinti via dall’aumento dei controlli

Non solo movida in via delle Grazie, dove nottetempo si raduna un gran numero di giovani davanti a un locale, situazione denunciata da tempo dai residenti che non riescono a dormire, vedono vandalizzati i portoni e devono fare i conti con la puzza di orina.

Ora gli ubriachi che di giorno stazionavano in via Turati, spinti via dall’intensificazione dei controlli, si sono acquartierati nella strada parallela a monte sul muretto di piazzetta Barisone e proprio in via delle Grazie. Ieri su di loro sono piovute uova e secchiate d’acqua. Per i residenti non c’è pace né di giorno né di notte.

