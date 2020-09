Pensionati Cisl dall’Emilia per deporre fiori per le vittime del Morandi

Sono stati accompagnati da una delegazione di iscritti alla Fnp della Liguria

Questa mattina una delegazione dei pensionati Fnp Cisl di Liguria ed Emilia Romagna si è recata presso i giardini della memoria e deposto un mazzo di fiori in ricordo delle vittime del crollo di ponte Morandi. La rappresentanza dei pensionati dell’Emilia Romagna si è unita a quella ligure nel raccoglimento in onore delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Il giorno precedente la delegazione era stata ricevuta dal sindaco Marco Bucci e in Regione per rappresentare la vicinanza dei territori e di tutti i pensionati della Cisl.

