Tre soccorsi in un giorno tra Savignone, San Fruttuoso e Finale

Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino ed elicotteri Drago e Grifo hanno soccorso un fungaiolo, un’escursionista e un biker, tutti trasportati all’ospedale

A Montemaggio, (Savignone) un fungaiolo residente in zona è caduto fratturandosi una gamba, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino ed i Vigili del fuoco, l’uomo è stato “verricellato” dall’elicottero Drago per il trasporto in ospedale.

Intervento al Monte Portofino: attivati dal 118 intorno alle 15:30, i tecnici del Soccorso Alpino si sono recati con barca-ambulanza da Camogli fino a San Fruttuoso per portare soccorso ad una escursionista con trauma ad un piede sul sentiero sopra l’abbazia. Dopo che è stata stabilizzata, è stata trasportata con barella portantina fino alla barca ambulanza di Camogli per il successivo trasferimento in ambulanza al pronto soccorso.



A Finale Ligure, sul sentiero dell’ingegnere, un biker tedesco mentre procedeva lungo il tratto da downhill, è caduto procurandosi un trauma al bacino. I tecnici del Soccorso Alpino insieme ai Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno immobilizzato il biker e lo portato in luogo idoneo per poter “verricellare” dall’elicottero Grifo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...