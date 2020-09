Arrivate nella notte le grandi statue di Deredia, “La sfera tra i due mondi”

8 grandi opere da Brignole al Porto Antico, passando per De Ferrari fino al 30 novembre. Stanotte l’autore e l’assessore alla Cultura Barbara Grosso hanno seguito il posizionamento nelle piazze della città

Genova si trasforma in uno scenario per le grandi sculture dell’artista costaricano Jiménez Deredia (Heredia, 1954), che diventano un potente segno nel paesaggio urbano dell’autunno genovese, dalla Stazione Brignole al Porto Antico.

Otto grandi opere, delle quali 7 inedite, con le caratteristiche forme circolari e ovali ricorrenti nell’immaginario scultoreo dell’artista, accompagneranno lo spettatore in un percorso fluido e armonico nel tessuto urbano della città.

LA MOSTRA

La Città di Genova, con la sua cultura e storia, si offre come scenario ideale per presentare la scultura dell’artista costaricano, ma radicato in Liguria, Jiménez Deredia. Le forme circolari e ovali ricorrenti nel suo immaginario scultoreo accompagnano lo spettatore in un percorso fluido e armonico nel tessuto urbano.

Jiménez Deredia recupera la sfera come simbolo che risveglia valori ancestrali, allude alla trasformazione, è ombra che si converte in luce. La sfericità per Deredia non è pertanto un elemento statico; al contrario, indica un cammino, un processo, un viaggio: quello dell’uomo che inizia la comprensione del proprio essere e degli elementi che vivono dentro ciascuno di noi. Per Deredia noi tutti siamo un soffio di vita che viaggia intorno a un sole ardente nell’immensità dello spazio. Siamo lo spirito che sa di aiutare con la propria esistenza a compiere il destino dell’universo. Siamo la coscienza cosmica di essere: polvere di stelle in trasmutazione.

Jiménez Deredia è uno degli artisti contemporanei più importanti dell’America Latina, ma dal 1976 vive in Liguria. Il progetto espositivo “Deredia a Genova – La sfera tra i due mondi” è quindi il risultato di un legame profondo tra il maestro Deredia e il territorio ligure, che lo ha adottato più di quaranta anni fa.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

La mostra di Genova vedrà la presenza di otto grandi sculture, sette delle quali esposte per la prima volta.

“Evolucion”, che sarà esposta in Piazza De Ferrari, è la più grande opera realizzata dall’artista, ed è stata esposta in precedenza una sola volta, a Città del Messico nel 2015 .

Ecco l’elenco delle opere esposte

PAREJA (Bronzo) – presso Stazione Brignole

CREPUSCULO (Bronzo) – Piazza De Ferrari

EVOLUCION (Bronzo) – Piazza De Ferrari

CONTINUACION (Bronzo) – Piazza Matteotti

IL VIAGGIO (Marmo) – Porto Antico

ENCANTO (Marmo) – Porto Antico

REFUGIO (Marmo) – Porto Antico

ARRULLO (Bronzo) – Porto Antico

Presso ogni installazione lo spettatore avrà a disposizione una mappa dell’intero percorso, per poter facilmente spostarsi attraverso la città e ritrovare le diverse tappe di questo viaggio nell’opera dell’artista.

