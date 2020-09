Arrestato per spaccio, lancia ai carabinieri i tavoli di un bar

È successo nel centro storico dove i Carabinieri hanno arrestato due persone e ne hanno denunciata una

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel locale centro storico, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e uso personale in concorso un 39enne marocchino ed un 36enne tunisino entrambi pregiudicati e senza fissa dimora che sono stati sorpresi a cedere, in cambio della somma in denaro di 60 euro, ad un 52 enne chiavarese 0,40 grammi di cocaina. Il cittadino tunisino, per sottrarsi al controllo, ha tentato la fuga lanciando verso i militari operanti tavoli di un bar e, dopo essere stato raggiunto e bloccato, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 0,60 grammi di hashish nonché di una piccola somma in denaro, provento di analoga attività illecita. A quest’ultimo veniva è stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della stazione di Maddalena hanno deferito in stato di libertà, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29 enne nigeriano anch’esso pregiudicato e senza fissa dimora. Lo stesso è stato trovato in possesso di un involucro contenente complessivamente 12 grami di marijuana e di 75 euro.

Le sostanze stupefacenti e il denaro venivano sequestrati mentre i due arrestati sono stati ristretti in attesa del giudizio direttissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...