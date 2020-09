Allerta rissa ad Albaro, ma all’arrivo della PS non c’è più nulla. Chiusa via Minzoni

Ieri sera, prima delle 23:30, 7 pattuglie della Polizia di Stato si sono fiondate in piazza Henry Dunant. La Polizia locale ha chiuso fino alle 23:30 via Minzoni. Presente anche la Croce Bianca Genovese. Ma all’arrivo delle divise tutto s’è squagliato. C’è chi dice che si sia trattato del secondo atto della rissa di piazza Solari, stroncato sul nascere dal suono delle sirene

La Polizia di Stato ha cercato dappertutto, così i militi della Croce Bianca Genovese chiamati per eventuali soccorsi. Prima in piazza Henry Dunant, poi in via Minzoni, poi in corso Italia, davanti al Baretto. Per facilitare l’intervento è stato chiesto l’ausilio della Polizia locale che ha chiuso Don Minzoni per mezz’ora. Nessuno, però, ha trovato situazioni che si avvicinassero anche minimamente a una rissa.

Pare che tutto sia rientrato al suono delle sirene. Secondo i bene informati dell’ambiente delle tifoserie si sarebbe trattato di un fatto collegato alla rissa di piazza Solari avvenuta la sera dell’8 settembre.

La tensione tra le due tifoserie è sempre più alta e la situazione si sta facendo pericolosa, questo è certo. Ma non è chiaro se la scaramuccia di ieri sia veramente legata agli ultras delle due squadre: ogni tensione è scomparsa non appena si sono viste le luci delle Volanti. Anche i militi della Croce Bianca hanno cercato in lungo e in largo, ma del confronto non s’è trovata traccia.

