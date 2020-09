Rissa e botti esplosi in piazza Solari, volanti della Polizia cercano ragazzi in fuga

È successo stasera verso le 23:30 nel quartiere di San Fruttuoso. La lite si sarebbe scatenata tra tifoserie avverse e sarebbe poi degenerata in un violento pestaggio

Due botti forti sono stati uditi in tutta la zona. Almeno due grossi petardi sono stati fatti scoppiare nei cassonetti al centro di piazza Solari e il boato, udito anche da Marassi e persino dalla Foce, ha svegliato l’intero quartiere. Alcuni testimoni parlano di una vera e propria rissa, altri del pestaggio di un ragazzo da parte di altri. Sicuramente parte dei giovani era armata di spranghe.

Sul posto sono intervenute almeno 6 volanti della Polizia di Stato mentre i ragazzi scappavano per le vie della zona, alcuni salendo in sella agli scooter posteggiati poco distante, in via Paverano, altri recuperati da auto in via Ayroli, mentre gli abitanti si affacciavano alle finestre per capire cosa stesse succedendo. Le Volanti della Polizia sono arrivate in zona in sirena e hanno cominciato la caccia ai fuggitivi mentre altri poliziotti, probabilmente della Scientifica, fotografavano il luogo del pestaggio e dell’esplosione dei petardi. Su quanto è successo sta indagando anche la Digos.

Sul posto sono presenti due ambulanze della Croce Rossa Italiana inviate dal 118.

I poliziotti sarebbero riusciti a fermare almeno due dei giovani che hanno preso parte alla rissa.

Articolo in aggiornamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...