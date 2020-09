Picchia il marito e danneggia la Volante della Polizia di Stato

Gli agenti hanno cercato di fermare la furia della 30enne, poi denunciata, che nonostante la presenza degli agenti ha continuato a tentare di colpire l’uomo con pugni e schiaffi, ma lei s’è divincolata ed è riuscita ad assestare anche alcuni colpi sull’auto della Polizia

È successo stanotte poco dopo le 2 in piazza Verdi, davanti alla stazione Brignole.

Gli operatori, intervenuti per sedare un’animata lite in strada fra marito e moglie, hanno tentato invano di calmare gli animi. Anche alla presenza della Polizia la donna, in evidente stato di alterazione alcolica, ha continuato a offendere il marito cercando inoltre di colpirlo con pugni e schiaffi. Nel tentativo di mettere in sicurezza la 30enne, quest’ultima è riuscita a divincolarsi dalla presa degli agenti colpendo l’autovettura di servizio danneggiandola.

