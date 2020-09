Aggredisce e minaccia di morte commissario di Polizia locale nella movida. Arrestata

La donna si stava azzuffando con un uomo quando l’ufficiale, in servizio in zona, è intervenuta. Per tutta risposta, la 41enne la ha minacciata di morte e le ha sferrato un calcione. È stata fermata dagli agenti del reparto Sicurezza urbana e arrestata dalla Giudiziaria

Stanotte, durante un sopralluogo nella zona della movida, la responsabile del reparto Giudiziaria della Polizia locale in servizio in zona, intervenuta in piazza Ferretto a seguito di getto di bottiglie di vetro e di zuffa tra due persone, è stata minacciata di morte e colpita da una donna italiana di 41 anni. Il commissario capo ha udito l’infrangersi di una bottiglia di vetro, lanciata all’indirizzo di un gruppetto di persone. Si è avvicinata e in quel momento è scoppiata la rissa tra un uomo e la donna. Si è quindi qualificata ma, mentre l’uomo si è immediatamente fermato, la sua contendente, visibilmente in stato di ebbrezza, ha continuato a dare in escandescenze insultando e minacciando di morte il commissario. Chiamati in ausilio dall’ufficiale, sono arrivati dalla zona centrale del centro storico gli uomini del reparto Sicurezza urbana che hanno fermato la donna. Mentre le stavano chiedendo le generalità, lei è riuscita a sferrare un calcione nelle gambe al commissario. La quaratunenne, non nuova a intemperanze di questo genere e con precedenti per oltraggio e violenze, è stata prima accompagnata nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione e lì ha sfondato con un calcio una parete di cartongesso e ha continuato a insultare l’ufficiale, e quindi è stata arrestata per minacce, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Stamane il processo per direttissima. Le è stata contestata anche l’ubriachezza manifesta.

