Molesta clienti di un bar e tira bottiglia ai CC, Tso per una 38enne

È successo in via Rimassa. I carabinieri l’hanno denunciata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per getto di cose pericolose. In ospedale è stata proposta per il trattamento sanitario obbligatorio

I militari del Nucleo Radiomobile di Genova, intervenivano, su richiesta del titolare di un esercizio pubblico sito in via Rimassa, perché una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, molestava i clienti. La donna ha insultato, minacciato e opposto resistenza ai militari lanciando contro di loro una bottiglia. Identificata in A.A.L. cittadina dell’Ecuador di anni 38, è stata denunciata per “violenza e minaccia a P.U., resistenza a P.U. e getto di cose pericolose”. La donna è stata poi accompagnata da sanitari della pubblica assistenza presso ospedale Galliera per una proposta di trattamento sanitario obbligatorio.

