Svenuti su auto rubata sul ponte di Cornigliano. Lui, senza patente, doveva essere ai domiciliari

Sono stati denunciati per ricettazione dalla Polizia locale del 6º distretto e dal funzionario di turno serale. L’uomo, che era sottoposto dal Tribunale a restrizione di libertà con obbligo di rimanere al proprio domicilio dalle ore 23 alle 6, è stato anche proposto per l’aggravamento della misura

Intervenuti poco dopo le 23, su richiesta del 118 dopo il soccorso da parte di una pubblica assistenza, gli agenti del servizio notturno del 6º distretto e il funzionario di turno hanno trovato un uomo e una donna in stato di incoscienza a bordo dell’auto ferma sul ponte di Cornigliano. Il veicolo è stato immediatamente riconosciuto come provento di furto. I due sono stati svegliati e hanno detto di accusare entrambi un malore, tanto che sono stati accompagnati dall’ambulanza e scortati dal personale della Polizia locale al pronto soccorso in codice verde. Nel frattempo, gli accertamenti seguenti all’identificazione presso la Questura hanno permesso di stabilire che l’uomo, senza patente, era sottoposto dal Tribunale a restrizione di libertà con obbligo di rimanere al proprio domicilio dalle ore 23 alle 6. È stata presentata relazione per l’eventuale aggravamento della misura a causa dell’inosservanza. Inoltre, sia lui, quarantaseienne, sia lei, trentacinquenne, entrambi italiani, sono stati denunciati per ricettazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...