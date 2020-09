Ragazze terribili scappano da un locale con bottiglie di vino

La fuga, però, non è riuscita. Sono state prese e denunciate dalla Polizia di Stato. È successo a Ponte Morosini, sul waterfront

Ieri alle 21 i poliziotti del Commissariato Centro hanno denunciato una 21enne genovese per furto ed una 24enne, anch’essa genovese, per resistenza, oltraggio e favoreggiamento personale. Le due dopo aver consumato da bere in un bar e pagato il conto sarebbero uscite afferrando due bottiglie di vino esposte all’ingresso. La 21enne è fuggita via con le bottiglie mentre la 24enne è rimasta indietro per agevolarne la fuga. All’arrivo degli agenti, allertati da una guardia giurata e da un dipendente del bar, la 24enne ha dichiarato di non conoscere la fuggitiva, ingiuriando gli operatori e tentando di ostacolare le operazioni di polizia, motivi per i quali è stata denunciata.

Pochi minuti dopo anche la 21enne, ritornata sul luogo del furto senza le bottiglie rubate, è stata identificata e denunciata.

In copertina: foto d’archivio

