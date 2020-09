Sushi di via XX Settembre chiuso per dipendente positivo al Covid

Uno dei cluster di Savona era partito proprio da un’attività simile. Il presidente della Regione Giovanni Toti: <Non desta preoccupazione>

Toti, nel corso della conferenza stampa di fine giornata, ha parlato di un <positivo ricoverato perché sintomatico a Genova, dipendente di un ristorante sushi, un po’ come accaduto a Savona>. <Il ristorante è ovviamente chiuso per le attività di sanificazione e di screening del personale, senza che Asl 3 ci segnali particolari criticità – ha aggiunto il presidente -. Anzi, pare che tutte le procedure di profilassi e di regolamentazione degli accessi e di tracciamento clienti siano state fatte con particolare accuratezza. Quindi non ci desta particolare preoccupazione>.

Il locale, che si trova in via XX Settembre 41 (con le finestre e la terrazza che si affacciano su piazza De Ferrari) è realmente chiuso. Un cartello sulla porta indica che lo sarà prima di venerdì.

