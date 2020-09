Bogliasco, le lezioni cominceranno il 23 settembre, ma l’asilo aprirà il 14

Il Comune: <Decisione di concerto con il dirigente scolastico, basata sui poteri dei Sindaci in tema di salute pubblica e e igiene nei luoghi di lavoro>. Sorveglianza sullo scuolabus per il rispetto delle normative Covid. Garantita una “copertura” al solo costo assicurativo e di iscrizione presso la cooperativa Macramé per i genitori che non sappiano a chi affidare i figli per andare al lavoro. Il Comune si farà carico del resto dei costi

Ieri l’ordinanza del sindaco Gianluigi Brisca ha firmato ieri un’ordinanza che sospende le attività didattiche tra l’avvio deciso dalla Regione, il 14 settembre, e la prima data utile dopo scrutini elettorali e sanificazione delle scuole, dopo le elezioni regionali.

La decisione riguarda i bimbi delle elementari e delle medie. La scuola dell’infanzia (l’asilo), invece, non essendo sede di seggio, riaprirà il 14 settembre. <I locali, dopo numerosi sopralluoghi con il dirigente e i docenti, sono stati attrezzati nel rispetto delle norme anticontagio; differenziati gli ingressi e le uscite; suddivisi i locali con arredi acquistati dal Comune, per permettere l’organizzazione di piccoli gruppi> recita una nota del Comune.

<La decisione, presa di concerto con il dirigente Scolastico, si rifà ai poteri dei Sindaci sulle decisioni in fatto di tutela della salute pubblica e dell’igiene nei luoghi di lavoro – prosegue la nota -. Si tratta di un provvedimento, esclusivamente di origine igienico – sanitaria, finalizzato ad osservare in modo pedissequo le norme anticovid che impongono ripetute sanificazioni nei passaggi delle strutture da un utilizzatore all’altro soprattutto in presenza di un’utenza sensibile quale quella dei bambini. Infatti, anche alla luce del recente aumento dei contagi, sarebbe stato rischioso e dispendioso aprire la scuola già pulita e igienizzata e richiuderla dopo soli cinque giorni per la tornata elettorale che, sempre a rigore delle norme Covid, richiede complesse operazioni di sanificazione. Le procedure indicate sono molteplici; le aule vanno sanificate più volte: prima di montare i seggi, prima dell’ingresso degli scrutatori e, una volta concluse le operazioni di voto, vanno nuovamente sanificate prima dell’ingresso del personale che le deve riadattare alle esigenze della didattica e infine un’ulteriore volta prima dell’ingresso degli alunni. Ciò ovviamente comporta anche un ingente impiego di risorse finanziarie e umane in quanto tutto il processo delle sanificazioni, se non eseguito con le dovute tempistiche, potrebbe inficiare la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. Da qui la necessità di garantire un inizio anno scolastico sereno e sicuro a tutti gli alunni, tramite la sopraccitata ordinanza, pur essendo consapevoli dei disagi causati alle famiglie. Nell’edificio sono in corso importanti lavori di riqualificazione energetica che non causano assolutamente disagi contingenti in quanto il problema è stato affrontato e risolto durante tutta l’estate in sinergia con amministrazione, dirigente scolastico, ufficio tecnico e responsabili della sicurezza della Scuola e del Comune. Il prosieguo dei lavori durante l’anno scolastico è stato organizzato in step ben precisi che interessano di volta in volta zone limitate, definite e isolate dal resto dell’edificio, rendendo le operazioni assolutamente sicure per l’utenza scolastica. Sono stati individuati e adeguati spazi per ospitare le classi interessate ai lavori durante i vari step in modo che le lezioni possano svolgersi regolarmente e in sicurezza. A questo scopo due aule sono state insediate presso l’Istituto Moresco organizzando un trasporto suppletivo degli alunni con lo Scuolabus per non dover affrontare l’attraversamento della via Aurelia. Anche in sede gli ingressi sono stati modificati per far sì che i bambini non passino nell’area di cantiere. Cogliamo l’occasione per informare che su tutti i percorsi dello Scuolabus sarà presente un accompagnatore per sorvegliare che la salita e la discesa avvengano con ordine e che durante il percorso i ragazzi rimangano seduti al proprio posto>.

<A tutto quanto premesso – spiegano ancora al Comune di Bogliasco – si aggiunge il fatto che l’inizio non sarebbe stato certo a pieno regime, per la mancanza di insegnanti in organico e di insegnanti e personale ausiliario di supporto, così come si attendono ancora i banchi monoposto richiesti dalla scuola al Ministero per meglio attuare il distanziamento. Siamo quindi a disposizione per collaborare con le famiglie; a questo proposito abbiamo chiesto all’associazione Macramè di prolungare, sino al 23 settembre compreso, le sue attività di supporto per continuare ad accogliere i bambini in un ambiente conosciuto e sicuro. Per agevolare quindi le famiglie verrà loro richiesta, da parte dell’associazione, una quota per coprire iscrizione e assicurazione, mentre la retta verrà pagata direttamente dal Comune>.

