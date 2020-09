Viaggia su scooter rubato denunciato per ricettazione dalla Polizia locale

Un ragazzo di 19 anni con precedenti per furto e rapina è stato fermato sabato scorso alle 5:30 del mattino in via Gramsci a bordo di uno scooter “Liberty” da una pattuglia del reparto Pronto intervento che ha inseguito e fermato il mezzo dopo che il conducente aveva tentato senza successo di seminare gli agenti. Il passeggero è sceso ed è corso via. Gli agenti non ci hanno messo molto a capire che il motoveicolo era provento di furto. Per questo il 19enne, italiano, è stato denunciato per ricettazione. Sono in corso le indagini per rintracciare il passeggero che sarà denunciato per ricettazione in concorso. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

