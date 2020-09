Il Commissariato Centro trova il ladro di biciclette dei carruggi

Un 53enne è stato denunciato per furto perché riconosciuto dagli uomini delle squadra Investigativa come il responsabile di due furti di velocipedi avvenuti entrambi lo scorso 19 agosto

Ieri sera gli uomini del Commissariato Centro, insieme ad alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e del VI Reparto Mobile e di due unità cinofile, hanno controllato le zone di via delle Vigne, piazza delle Vigne, via Maddalena, vico Mele, via di Sottoripa e vie limitrofe segnalate come zone di spaccio da numerosi esposti dei residenti.

Durante il servizio sono state identificate 20 persone di cui 14 sono risultati pregiudicati. Il ladro di biciclette è un genovese.

Due i segnalati alla Prefettura come consumatori: un cittadino del Gambia di 24 anni trovato in possesso, grazie al fiuto del cane “Costantin”, di 0.50 gr di marjiuana; un senegalese di 22 è stato trovato in possesso di 11 gr della medesima sostanza questa volta “annusato” da “Nagut”. Successivamente Costantin ha anche rinvenuto 21 gr di marjiuana nascosti sotto una serranda di vico Colalanza.

