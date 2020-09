Nella notte fulmini, grandine, trombe d’aria e allagamenti

Alle 2:30 si è scatenato l’inferno. Una saetta manda a fuoco una lavatrice. Sottopassi allagati e alberi caduti

Aggiornamento ore 8:10: via Bertani chiusa per intervento dei Vigili del fuoco. Si tratta del dissesto statico di elementi costruttivi.

Allerta meteo, notte di superlavoro per i vigili del fuoco e per la Polizia locale, che sono dovuti intervenire in diverse zone della città quando, per circa un’ora, la furia del maltempo si è scatenata sulla città. Allagamenti si sono verificati a ad Albaro in via Martorelli, in lungomare Canepa, nel tunnel di via Degola a Sampierdarena, in via Carnia a Rivarolo (chiusa e poi riaperta), nel sottopasso di via Perlasca, nel tunnel tra corso Sardegna e via Tolemaide, nel sottopasso di lungobisagno Istria, di via Milano e di via Bobbio. Molti i luoghi che per questo sono stati chiusi al traffico. Allagamenti anche nella rimessa Amt di via Reti.

Preoccupazione hanno destato le condizioni del rio Fegino che si è ingrossato notevolmente. L’acqua, per fortuna, ha poi cominciato a defluire.

Decine le chiamate per alberi o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. A Sturla sono state danneggiati alcuni veicoli in sosta.

Molti anche i semafori in tilt proprio a causa del temporale (ancora spenti quelli di Dinegro) e i blackout a macchia di leopardo in città. Paura a Pra’ per alcune trombe d’aria che si sono formate proprio davanti al porto. In via Gerolamo Ratto, all’altezza del civico 16 rosso, a seguito del forte vento il tetto di un capannone in disuso è stato parzialmente divelto ed una parte della struttura è terminata sulla carreggiata. Intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura e del Pronto intervento Strade del Comune per la pulizia del manto stradale. Sul posto la polizia locale.

In via Mura delle Chiappe, sul Righi, un fulmine ha incendiato una lavatrice. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il rogo dell’intero appartamento.

In diverse zone della città si segnalano tombini saltati e cassonetti “vaganti” spinti dal vento lontano dalla loro sede.

Chiuso per precauzione e già riaperto il casello di Masone, sulla A26.

Traffico Rallentato in A7, in direzione: Milano, tra Genova Ovest e il bivio A7/A12 Genova-Livorno per allagamenti

Secondo Arpal, fra l’una e le quattro, la perturbazione ha riversato queste massime quantità d’acqua orarie, espresse in millimetri, ossia in litri per metro quadrato di territorio: Genova – Bolzaneto 72,8; Isoverde Campomorone 67,0; Genova – Pontedecimo 60,8; Genova – Quezzi 56,8; Genova – Fiumara 50,2; Genova – Geirato 49,8; Valleregia Serra Riccò 48,8; Genova – Gavette 45,8; Vicomorasso Sant’Olcese 45,2; Genova – Castellaccio 43,2; Monte Gazzo Genova 41,0; Premanico Genova 37,4.



