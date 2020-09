Covid, due elementari di San Martino e Borgoratti non apriranno il 14 settembre

In una non sono pronti i lavori di adeguamento Covid, nell’altra, che ospita anche una scuola per l’infanzia, ci sono problemi non precisati

Lo ha comunicato sui social l’Istituto Comprensivo “San Martino-Borgoratti” di Genova, alle famiglie ed al territorio di riferimento. L’Istituto si trova a Genova e comprende diversi plessi: Scuole secondarie di I grado: M. Boccanegra R. Enrico Scuole Primarie: Jessie W. Mario G.B. Perasso G. Lombardo Radice A. S. Novaro Gioiosa di Bavari San Desiderio Scuole dell’Infanzia: Via Scribanti Via Boero Via Olivieri Via Merlanti. Le scuole che non apriranno nei tempi disposti dalla regione sono le scuole primarie Perasso (Salita Superiore della Noce) e Novaro (anche asilo, in via Olivieri ad Apparizione.





