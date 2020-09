Mascherine sempre obbligatorie alla Spezia fino al 13 settembre

Lo ha deciso la Regione con una sua ordinanze. Il contagio da Coronavirus, nel comune dell’estremo levante ligure, nei giorni scorsi è continuamente cresciuto. Siamo in attesa dei dati odierni. L’obbligo è in vigore da oggi fino alle 24 del 13 settembre.

Il presidente della regione Giovanni Toti ha spiegato che il cluster, nato nella comunità dominicana e si è ampliato ad altre comunità sudamericane, ha determinato altri sotto cluster, ad esempio nei luoghi di lavoro. Per questo è stata decisa l’ordinanza che entra in vigore subito e durerà 7 giorni. <Continua il tracciamento dei casi> ha detto Toti, spiegando che si tratta di <una misura molto blanda> e che <misure ulteriori non le abbiamo ritenute necessarie>.

I ricoverati sono circa 40, quattro sono le persone in terapia intensiva.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...