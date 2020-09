Contrordine compagni (di scuola)! I due plessi apriranno regolarmente

Sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo “San Martino-Borgoratti” era comparso l’annuncio alle famiglie. Ora, incredibilmente, un altro annuncio social dell’Istituto fa retromarcia e annuncua che l’apertura avverrò regolarmente il 14 settembre

“La situazione è grave, ma non seria”, avrebbe detto Ennio Flaiano. Sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo “San Martino-Borgoratti” era comparso l’annuncio. Il canale è davvero inusuale, tuttavia è sempre da lì che arriva l’autosmentita, degna del più pirotecnico “mi tasto se ci sono”.

Secondo il primo messaggio, di una manciata di ore fa, non sarebbero stati pronti i lavori di adeguamento Covid alla scuola Perasso, nell’altra, la Novaro, che ospita anche una scuola per l’infanzia, ci sarebbero stati problemi non precisati.

L’assessore alla Scuola del Comune, Barbara Grosso, pur non avendo competenze specifiche (la direzione è in capo allo Stato, al ministero dell’Istruzione) s’è presa comunque la briga di cercare capire. Sembra che in un caso, pur finendo i lavori in tempo, si temesse di non aver il tempo di pulire, mentre l’altro caso sarebbe da attribuire a un semplice “si dice che”, per la precisione un “Si dice che i lavori del Comune non saranno terminati in tempo”. Due motivazioni decisamente flebili per posticipare l’avvio dell’anno scolastico. Stasera, verso le 20:30, la retromarcia a mezzo social.

