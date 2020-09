Tenta di uscire dal supermercato senza pagare un grosso robot da cucina

La “raffinata” strategia per non far notare il vistoso pacco? Uscire dall’entrata del supermercato. Ovviamente è stato pizzicato e denunciato

Ieri, alle 14:20, in via Maritano: gli agenti delle volanti hanno denunciato un tunisino di 21 anni per tentato furto. Il giovane è stato “pizzicato” nel tentativo di rubare merce, per un valore di 350 euro, all’interno di un supermercato. In particolare il ladro, con in mano un vistoso robot da cucina, ha cercato di eludere i controlli uscendo dall’entrata.

In copertina: foto di repertorio

