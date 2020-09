Nonnetta 80enne prende a sprangate la porta della vicina

I poliziotti delle volanti, chiamati dalla danneggiata, sono intervenuti e hanno denunciato l’anziana violenta per danneggiamenti

È successo ieri alle 16:20, in via Costantino Reta, a Bolzaneto. L’anziana donna, dopo l’ennesimo diverbio con la sua vicina di casa, è andata a bussare alla porta accanto con un arnese di ferro tanto da danneggiarla. La vittima che l’ha vista dallo spioncino ha richiesto l’intervento della Polizia.I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato una genovese di 80 anni per danneggiamento.

In copertina: foto d’archivio

