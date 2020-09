Bulli di quartiere aggrediscono e rapinano coppia a Sturla

Poco dopo mezzanotte, in via Sturla, i poliziotti delle volanti hanno denunciato per rapina in concorso sei giovani genovesi di età compresa tra i 19 ed i 23 anni

I 6 ragazzi, affacciati ad un balcone, hanno schernito una giovane coppia che passeggiava in via Sturla. A quel punto la coppia ha risposto a tono al gruppetto di bulli i quali sono scesi subito in strada per poi aggredire e derubare i fidanzati. Una volante, intervenuta rapidamente in soccorso delle vittime, ha denunciato tutti i sei componenti della banda compreso uno che ha cercato di scappare.

