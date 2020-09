Incidente in via Somma, centauro in codice rosso

È successo questa mattina prima delle 6. Non risultano altri veicoli coinvolti. Soccorso anche il passeggero, che però è meno grave

Incidente “a solo” questa mattina in via Donato Somma. I feriti sono due giovani che provenivano da levante in sella ad uno scooter. Quello più grave sarebbe il guidatore, soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso (il più grave) al San Martino, mentre quello che sarebbe stato il passeggero è in codice giallo.

Sul posto gli agenti della Polizia locale del servizio notturno del territorio e successivamente, quelli del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente. Dovranno anche stabilire quale fosse davvero il guidatore e quale il passeggero. Al pronto soccorso i colleghi del reparto Pronto Intervento.

