Controlli della Polizia a Pre’, chiuso un ristorante in pessime condizioni igieniche

Nel ristorante di via Prè gli agenti della Questura hanno riscontrato precarie condizioni igieniche tanto da disporne, d’urgenza, la temporanea sospensione dell’attività con una sanzione di 3000 euro. In un negozio di alimentari di piazza del Campo, invece, gli operatori hanno trovato generi alimentari scaduti per cui è stato sanzionato il proprietario con una multa di 2000 euro

Controlli straordinari del Centro Storico, ieri gli uomini del Commissariato Prè che, in collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine e di un’unità cinofila, si sono concentrati in via del Campo, vico Untoria, piazza della Commenda e zone limitrofe.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato alcuni controlli straordinari nel centro storico cittadino. In particolare lunedì 31 agosto gli uomini del Commissariato Centro, insieme ad alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e del VI Reparto Mobile, hanno controllato le zone di Piazza Raibetta, via Canneto il Curto, via San Bernardo e vie limitrofe segnalate come zone di spaccio da numerosi esposti dei residenti.

Durante il servizio sono state identificate 18 persone di cui 9 sono risultate pregiudicate; una di queste è stata trovata in possesso di un cellulare rubato qualche giorno prima ad un genovese che aveva sporto denuncia proprio presso il Commissariato Centro. L’uomo, un algerino di 21 anni è stato denunciato per furto con destrezza.

Successivamente il cane antidroga Nagut ha fiutato addosso ad un venezuelano di 34 anni 1 gammo di cannabis consentendo così agli agenti di seganalarlo in Prefettura.

Il cane ha altresì scovato 1.50 gr di hashish nascosti nel buco di un muro in via San Filippo.

Complessivamente sono state identificate 41 persone di cui 16 sono risultati pregiudicati.

