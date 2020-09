Pra’, 170 mila euro da Tursi per la riqualificazione del parco della fascia di rispetto

È prevista inoltre la sistemazione di nuove pensiline Amt nelle fermate ex stazione di Pra’ lato monte e lato levante

La Giunta comunale, su proposta dell’assessorato ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Politiche per lo Sviluppo delle Vallate, ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a diversi interventi di riqualificazione per il Parco del Ponente, nella zona di Pra’.

Il progetto, che prevede un costo di 170 mila euro, comporterà interventi migliorativi per la fruibilità delle aree di Pra’ marina, finalizzati in particolare a risolvere alcune criticità riguardanti il collegamento tra via Pra’ e via SS. Maria Ausiliatrice (per il quale verrà realizzata una scala), l’accesso al parco Dapelo, la sistemazione di alcuni giochi per i bimbi e di un’area sgambatura cani all’interno del parco, dando seguito alle richieste del Municipio VII Ponente e andando a completare i lavori già realizzati con i Fondi POR (tra i quali il recente completamento della nuova viabilità dell’area).

