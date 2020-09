Rompe i finestrini per fare razzia nelle auto, fermato e denunciato dalla Polizia locale

Armato di martello, spaccava i finestrini. Quando gli agenti del 5º distretto si sono avvicinati ha tentato di reagire aggredendo gli agenti. Denunciato anche per resistenza e oltraggio

Nella mattina di martedì 1º settembre, durante un servizio di controllo sul territorio, il personale del 5º distretto territoriale di Polizia locale ha visto un uomo rompere il finestrino di un’auto con un martello. I finestrini di altre auto erano stati rotti in precedenza e nelle auto lo straniero aveva frugato per cercare oggetti da rubare. Fermato dagli agenti, il cittadino camerunense di 38 anni ha cominciato a dare in escandescenze e a insultare gli agenti intervenuti, opponendo resistenza al fermo. Gli operatori sono riusciti a contenzionarlo non senza fatica e l’uomo è stato accompagnato presso i locali di piazza Ortiz per il fotosegnalamento. È risultato regolare sul territorio nazionale, ma privo di documenti con sé. È stato denunciato a piede libero per danneggiamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per la mancanza dei documenti al seguito.

In copertina: foto d’archivio

