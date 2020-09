Ricarica la Poste Pay in tabaccheria e scappa. Denunciata

Si era allontanata dal negozio con una scusa. I carabinieri l’hanno identificata

I Carabinieri della Stazione di Gattorna, a conclusione di accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata da una 59 enne titolare di una tabaccheria del posto, hanno deferito in stato di libertà per insolvenza fraudolenta una 33 enne genovese. La donna, dopo essersi recata presso la tabaccheria della denunciante per effettuare una ricarica alla sua carta poste pay per un importo di oltre 150 euro, faceva effettuare alla titolare l’operazione senza però consegnarle il denaro per poi allontanarsi dall’esercizio con una banale scusa e facendo perdere le sue tracce.

