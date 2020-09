Maxi incidente con tre feriti in corso Saffi – Foto. VIDEO

Altre due persone hanno rifiutato l’assistenza medica. Coinvolti tre veicoli è uno scooter. Intervenute tre ambulanze della Croce Bianca Genovese

L’incidente è avvenuto questa mattina all’incrocio tra via Rivoli e Corso Saffi, a Carignano. Sul posto è intervenuta la polizia locale del primo distretto territoriale insieme ai soccorsi inviati dal 118: un ambulanza della Croce Bianca genovese della sede di Carignano e due dalla sede centrale della pubblica assistenza, oltre a un’auto medica. Tre le persone trasportate in ospedale, due alla Galliera e una al San Martino, tutte in codice giallo. Altre due persone hanno rifiutato i soccorsi. Inevitabili i problemi per la viabità.









