L’Acquasola diventa locale all’aperto, tra musica cocktail e cucina

L’iniziativa “Gustiamo il Parco” lanciata da Confesercenti proseguirà fino al 31 ottobre



Per prenotare un tavolo all’Acquasola è sufficiente telefonare al numero 320 463 9785 oppure inoltrare una mail all’indirizzo gustiamoilparco.prenotazioni@gmail.com Tutte le informazioni sono, quindi, reperibili al sito www.gustiamoilparco.it

Questa sera si ripete con aperitivo e cena. Sabato inaugurazione alle 11.

<Ci teniamo sempre a ribadire come, per noi di Confesercenti Genova, lo scopo sia quello di offrire un’opportunità di ripartenza a tutti i ristoratori genovesi che vorranno partecipare – spiega Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova -. Questo è il nostro modo di fornire un Parco del Gusto e uno spazio esterno anche a ristoratori e titolari di locale che non lo hanno; proviamo a definirlo “un po’ di ossigeno” dopo il terribile periodo di chiusura che abbiamo vissuto>.





Questo il programma della settimana:

MERCOLEDì 2 SETTEMBREAperitivo e cena a ritmo di musica GIP GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE Dalle 18 alle 20:00 – Marionette – I PiuPaz e gli alberi bambini – Spettacolo interattivo di pupazzi animati a cura di Carlo Pendoli e Costanza Pizzinato. Ore 20:00 Miki & the Red Rockets VENERDÌ 4 SETTEMBREOre 18:00 – Dario Apicella accompagnato da Giovanni Parodi – Giovannino e gli altri – in viaggio con Gianni Rodari Dalle 20:00 DJ set con Alfredo Biagini per una serata con i grandi classici dagli anni 70 in poi

SABATO 5 SETTEMBRE Ore 14:00 – Associazione Didattica Museale – Caccia al fossile (dai 6 anni) Prenota qui http://bit.ly/20-5setCacciaFossile Ore 15:00- Pomeriggio: Associazione Didattica Museale – A spasso con Dino (3-5 anni) Prenota qui http://bit.ly/20-5setASpassoConDinoOre 18:00 TreeChi attività in armonia con la natura by CreatiVita (tappetino o cuscino richiesto) Ore 20:00 Celeste Leffa e la sua voce accompagnata dal piano con Luca Lamari DOMENICA 6 SETTEMBRE Ore 11:00 : Associazione Didattica Museale – L’ape MielinaPrenota qui http://bit.ly/20-6setApeMielinaOre 15:00: Associazione Didattica Museale – Spettacolo: Animal’s got talentPrenota qui http://bit.ly/20-6setAnimalsGotTalent Dalle 20:00 DJ set Juri DJ

