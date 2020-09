Bucci nomina Pietro Piciocchi vicesindaco

Il Sindaco aveva annunciato da tempo che chi si sarebbe candidato per il consiglio regionale si sarebbe dovuto dimettere, così hanno lasciato l’incarico Francesca Fassio e il vicesindaco Stefano Balleari. L’incarico di numero 2 di Palazzo Tursi va all’avvocato Pietro Piciocchi

Piciocchi era già assessore a Programmazione e gestione Economico Finanziaria; Politiche Tributarie – Politiche di lotta all’evasione – Conto consolidato delle Società, Enti e Aziende Partecipate – Politiche e indirizzi sulle partecipazioni azionarie – Affari generali e Acquisti – Pubblicità e Affissioni – Contratti e Appalti (politiche contrattuali) – Gestione del patrimonio comunale non abitativo – Indirizzo e controllo di SPIM Spa . È stato incaricato dei rapporti tra la struttura comunale e la struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte. È avvocato specializzato nella difesa in giudizio e nella consulenza in favore delle pubbliche amministrazioni nel settore del diritto tributario ed amministrativo e professore a contratto di diritto pubblico presso l’Università Bocconi. Tra il 2008 e il 2011 è stato consulente giuridico presso l’Ufficio di Segreteria Tecnica del Ministro dell’Interno. È stato dal 2015 componente della segreteria tecnica del vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità e Commissario Straordinario dell’Istituto Brignole.

<Voglio ringraziare il Sindaco Marco Bucci che oggi mi ha conferito la nomina di vicesindaco del Comune di Genova – ha scritto Piciocchi sulla sua pagina Facebook -. È una grande dimostrazione di fiducia che mi onora e soprattutto mi impegna a fare sempre meglio e sempre di più. Per me è un onore potere servire la mia Città, mettendo a disposizione, senza riserve, tutto il mio tempo e le mie energie. Un pensiero particolare di gratitudine va ai miei collaboratori che mi hanno supportato in questi anni con professionalità e dedizione. A tutti assicuro ogni sforzo per conseguire gli alti obiettivi che come Amministrazione ci siamo dati per Genova>.

