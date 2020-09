Pusher “ricco” arrestato dai carabinieri

In tasca aveva 1350 euro, provento dell’attività di spaccio. È stato colto in flagrante mente cedeva cocaina a una persona di Serra Riccò in via Chiaravagna. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore

A Sestri Ponente, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sampierdarena, hanno arrestato per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” E.A., un 23 enne marocchino, senza fissa dimora e privo di documenti idonei alla permanenza nello Stato. Nella tarda serata, è stato fermato in via Chiaravagna mentre cedeva 1,4 grammi di cocaina ad un soggetto di Serra Riccò. Il pusher, a seguito di perquisizione personale, è stato inoltre trovato in possesso di 1.350 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività e quindi sequestrati insieme alla droga. Il 23enne è stato arrestato e in mattinata sarà processato con rito direttissimo, mentre l’acquirente, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

