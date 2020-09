Camion si ribalta in A12, autostrada chiusa. Riaperta alle 15:45

AGGIORNAMENTO: Illeso il guidatore che è comunque stato portato al pronto soccorso per controlli. Il mezzo si è ribaltato perché è scoppiata una gomma. Poco prima delle 15:45, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria “Monte Moro” all’altezza del km 13,8 nel quale un mezzo pesante si è ribaltato.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 5 di km di coda in direzione Genova.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo tra Recco e Genova Nervi, in direzione di Genova, il traffico è bloccato con code di 2 km, per il ribaltamento di un autocarro all’interno della galleria Monte Moro. In alternativa, per coloro che sono diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Recco e dopo aver utilizzato la viabilità ordinaria rientrare a Genova Nervi.

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso-meccanico-sanitari.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

In copertina: foto di Mario Doneddu da Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...