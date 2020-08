Lanterna in rosa per la prevenzione del cancro al seno

Lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre. Il calendario di tutte le prossime illuminazioni colorate

In concomitanza con il Marina Militare EMOEC 2020 – Campionato Europeo della futura disciplina olimpica 2024 Double Mixed Offshore che si svolgerà a Genova di cui AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è partner per la campagna Nastro Rosa di prevenzione al cancro al seno – la Lanterna si illumina in rosa a sostegno di AIRC in apertura e chiusura dell’evento: lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre 2020.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Il calendario con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, è disponibile sul sito del faro.

L’illuminazione è visibile anche online

https://www.lanternadigenova.it/webcam/

In copertina: foto di Roberto Orlando



