Spaccio e furto, due denunce dei carabinieri nel centro storico

Uno è stato visto spacciare e per sfuggire al controllo si è infilato nei vicoli, l’altro rubava nelle auto infrangendo i vetri con un martelletto

I Carabinieri della compagnia Genova Centro hanno denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri.

I militari della Stazione di Carignano che hanno deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un 29 enne gambiano, domiciliato a Busalla (GE), gravato da precedenti di polizia e irregolare nel territorio nazionale. L’uomo veniva fermato mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un acquirente e nel tentativo di sottarsi all’operato dei militari operanti si dava alla fuga nei vicoli, ma nonostante l’attiva resistenza veniva prontamente fermato e trovato in possesso di sostanza stupefacente.

La seconda invece è scaturita da parte dei Carabinieri della Stazione di Maddalena che unitamente a personale della CIO del 3° Reggimento Lombardia di Milano, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato, un 48 enne algerino, senza fissa dimora, anch’esso gravato da precedenti. Sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di un martelletto “frangivetro” e di 2 gruppi ottici, asportati poco prima da un’autovettura di proprietà di un 51 enne che si trovava in sosta in una via adiacente. La refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario mentre lo strumento utilizzato per il furto è stato sequestrato.

