A26, incidente al bivio, 11 chilometri di coda in A10

Coinvolti due auto e un mezzo pesante

Poco prima delle 10:00 sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra il bivio con A10 Genova-Savona e Masone in direzione Gravellona è avvenuto un incidente, all’altezza del km 1,3, che ha visto coinvolto un mezzo pesante e due un’autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda; si registrano ripercussioni al traffico in A10 Genova-Savona con code di 11 km tra Varazze e il bivio A26 in direzione Genova e con 4 km di coda tra Pegli e il bivio con A26 in direzione Savona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...