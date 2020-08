Ricercato, si registra in hotel in via Pré. Arrestato

29 Agosto 2020

Ieri mattina i poliziotti delle volanti dell'U.P.G. hanno arrestato un 50enne romeno pluripregiudicato che si è registrato presso un albergo di via Prè nonostante fosse destinatario di un ordine di carcerazione. Non appena i suoi dati sono stati inseriti presso il portale "Alloggiati web" è partiti l'allerta presso la sala operativa della Questura che ha inviato immediatamente una volante sul posto. L'uomo era ricercato poiché deve ancora espiare 2 mesi e 20 giorni di reclusione come pena residua a seguito di una condanna per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. In copertina: foto d'archivio

