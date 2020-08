I danni del maltempo: alberi divelti, allagamenti, semafori spenti – VIDEO

Allagamenti della carreggiata e colate di fango a Pontedecimo. Chiusa la galleria del Pizzo sull’Aurelia tra Voltri e Arenzano. Danni a Voltri per la tromba d’aria

Parecchi danni si contano già in città a causa del maltempo.

Diversi impianti semaforici sono momentaneamente spenti a seguito di mancanza di alimentazione Enel e per il passaggio del fronte temporalesco.

Alcuni coperchi di tombini sono andati fuori posto e sono stati riposizionati da Amiu e Aster.

L’Anas, alle 11, ha chiuso la galleria del Pizzo sulla ex SS. 1 in comune di Arenzano.

Nella zona di Pegli-Pra-Voltri si sono registrati alcuni allagamenti sul lungomare.

Una tromba d’aria ha colpito Pra’, portando sulle auto posteggiate in via Pra e nei pressi della Ekom diverse ramaglie. A Voltri la tromba d’aria a causato parecchi danni con alberi sradicati in passeggiata e contenitori Amiu rovesciati e spinti dalla forza del vento. <Per fortuna eravamo appena riusciti a portare via le barche abbandonate sulla spiaggia – spiega l’assessore del Municipio Ponente Matteo Frulio -. altrimenti sarebbero volate sugli edifici retrostanti>.











In via San Quirico acqua e fango sono colate sulla strada da uno stacco privato. Il proprietario ha proceduto direttamente alla pulizia. La viabilità è regolata dalla Polizia Locale del V distretto.

In via Semini e via Del Canto allagamenti della carreggiata, presidiati da sempre dalla polizia locale. È intervenuta Amiu con al’utospurgo.

