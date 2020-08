Isoverde, esondato il torrente Verde. Stasera ripresa di precipitazioni forti – VIDEO

Ben 208 millimetri di pioggia caduti in 3 ore hanno causato l’esondazione del corso d’acqua nella frazione Isoverde di Campomorone.

Il video di Dati Meteo Asti

<Mattina di forti temporali sulla Liguria, dapprima sull’alta val d’Aveto (67.6 mm/1ora a Cabanne di Rezzoaglio), con i fenomeni che si sono poi spostati sul settore centrale, dove si sono verificati i nubifragi più intensi che hanno interessato le zone alle immediate spalle di Genova, soprattutto Campomorone (stazione di Isoverde 121 mm in un’ora), Mignanego (68.6 in un’ora) e Busalla (59.6 in un’ora) – dicono in Regione -. A Campomorone qualche allagamento localizzato, alberi caduti ed è in corso la distribuzione di sacchi di sabbia. Dopo una tregua nel pomeriggio, previste una nuova intensificazione dei fenomeni dalla serata e per la notte tra sabato e domenica. Si sono verificate trombe d’aria e registrati venti forti a raffiche da sud e da sud/est (raffiche fino a 120.6 km orari a Fontanafresca, sulle alture di Sori). Per le prossime ore è prevista l’aumento del moto ondoso fino a mareggiata: non è previsto un evento di portata storica ma data la stagione estiva è bene prestare particolare attenzione sulla costa ed evitare situazioni di pericolo>.

