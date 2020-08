Incendio a Molassana, denunciata la fidanzata dell’assegnatario dell’appartamento

Nel pomeriggio la donna aveva raggiunto l’uomo a casa della madre e gli aveva annunciato che avrebbe dato fuoco alla casa

L’uomo abita nell’appartamento con i figli e pare che con loro vivesse anche la donna. Nei giorni scorsi tra i due c’erano stati screzi. Ieri, nel tardo pomeriggio, lei è andata a casa della madre del compagno, un genovese del 1969, annunciando che intendeva bruciargli l’appartamento. Evidentemente l’uomo ha sottovalutato la minaccia, tanto che quando è scoppiato il rogo la casa era vuota. La donna, che ha 43 anni, è stata ritrovata in stato confusionale al Geirato alle 22:30. Sarà denunciata oggi dalla Polizia per “incendio” (articolo 423 del codice penale). Rischia da 3 a 7 anni di reclusione. Non è stato possibile farlo ieri perché la donna si trovava in condizioni psicologiche fortemente compromesse.

Ieri i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare 3 ore per avere ragione delle fiamme e l’interi palazzo era stato evacuato. L’appartamento dove il fuoco è stato appiccato è completamente distrutto e altri due hanno riportato seri danni.

