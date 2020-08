Paolo Balocco ritrovato ieri sera. Era scomparso lunedì

È stato ritrovato dalla Polfer alla stazione Principe ieri sera l’uomo scomparso lunedì scorso, visto per l’ultima volta al Gaslini, dove lavorava per una ditta di manutenzioni.

I poliziotti della Polfer lo hanno riconosciuto fra i viaggiatori della stazione Principe. Balocco, trovato in buone condizioni fisiche con indosso gli stessi abiti portati il giorno della scomparsa, è apparso in stato confusionale. Non ha saputo fornire spiegazione circa il motivo dell’allontanamento né dettagli circa gli spostamenti, poiché non ricordava nulla. Sul posto è giunto immediatamente il nipote. È stato poi portato al Galliera dove l’hanno raggiunto i famigliari.

Per il suo ritrovamento era scattata una catena di solidarietà sui social.

Le ultime immagini dell’uomo erano quelle delle telecamere del Gaslini che lo mostravamo mentre usciva dal varco sud della struttura con un borsone da palestra.

Articolo in aggiornamento.

